برنامج نيابي لاستضافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات

وقال عضو اللجنة احمد منكاش البديري، إنَّ "اللجنة بدأت فعلياً بتنفيذ برنامج الاستضافات وكانت أولى جلساتها مع كادر وبحضور أعضاء مجلس المحافظة، حيث جرت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بواقع المحافظة والخطط الموضوعة لتنفيذ المشاريع ومعالجة المعوقات التي تواجهها".وأضاف البديري، أنَّ اللجنة أعدت خريطة مستقبلية لاستضافة المحافظين تباعاً بما يضمن متابعة أداء الحكومات المحلية في مختلف المحافظات والاطلاع على نسب الإنجاز والمشكلات التي تعترض تنفيذ المشاريع، فضلاً عن تقييم احتياجات كل محافظة.وأشار البديري، إلى أنَّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد استضافة رئيس إلى جانب والديوانية لمناقشة الملفات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة والاستماع إلى الخطط والإجراءات المتخذة في كل مؤسسة.وأوضح أنَّ برنامج اللجنة لا يقتصر على المحافظات فقط وإنما يشمل أيضاً استضافة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، إذ تم إعداد جدول متنوع يتضمّن مؤسسات وقطاعات مختلفة بهدف تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب ومتابعة تنفيذ الخطط الحكومية وتشخيص مواطن الخلل ووضع المعالجات المناسبة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بما يحقق تحسين الأداء المؤسسي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.