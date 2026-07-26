عمليات بغداد تسجل أكثر من 3400 موكب خدمي في الكرخ والرصافة

وذكرت القيادة في بيان أنه "بالتنسيق والتعاون مع دائرة إحياء الشعائر الحسينية في وهيئات المواكب، تم تسجيل (3450) موكباً خدمياً لغاية اليوم العاشر من شهر صفر للمشاركة في تقديم الخدمات للزائرين المتوجهين صوب مدينة ".وأضافت أن "ذلك جاء وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها، بما يسهم في تعزيز التنظيم وتوفير أفضل الخدمات للزائرين والحفاظ على انسيابية حركة السير المرورية في مشهد يعكس حجم المشاركة الواسعة في خدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام)".