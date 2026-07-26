قائد فرقة المشاة الآلية الـ25 يشرف على عمليات البحث عن جثمان آمر اللواء

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "قائد فرقة المشاة الآلية العشرين، اللواء الركن مشاة آلي حسين مصطاف سهيل، أشرف ميدانياً على عمليات البحث عن جثمان آمر 103 العميد الركن فيصل ، الذي وافته إثر حادث غرق مؤسف في نهر ".واضافت ان "عمليات البحث جرت بالتنسيق والتعاون مع مفارز النجدة النهرية والجهات الساندة، حيث تابع سير الإجراءات الميدانية لحظة بلحظة".ووجه "بتسخير جميع الإمكانات المتاحة لدعم فرق الإنقاذ والبحث، بما يعكس روح المسؤولية والوفاء تجاه أحد قادة الفرقة".وأكد قائد الفرقة خلال تواجده في موقع الحادث "أهمية مواصلة عمليات البحث بكل مهنية ودقة"، معرباً عن بالغ حزنه وأسفه "لفقدان أحد الضباط الأكفاء الذين عُرفوا بالإخلاص والتفاني في أداء الواجب العسكري وخدمة الوطن".