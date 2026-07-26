مخبأة لدى أشخاص.. القضاء يعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية "الجميلي" (صور)

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أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ، اليوم الأحد (26 تموز 2026)، عن ضبط مبلغ إجمالي قدره 27 مليار دينار عراقي، على خلفية التحقيقات المتواصلة في قضية المتهم الموقوف، وكيل لشؤون التصفية ، والأطراف المتورطة معه.

وأوضح القاضي المختص أن العملية جاءت نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية.



وأكد أن المبالغ المالية المضبوطة كانت مخبأة لدى عدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، مشددةً على أن التحقيقات القضائية مستمرة وبشكل مكثف للوصول إلى جميع المتورطين.

