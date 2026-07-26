مجلس محافظة ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

وقال الناطق الرسمي باسم ، الإبراهيمي، في بيان، إن "مجلس ، أعلن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات المحافظة بمناسبة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضاف، أن "القرار يأتي لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة للمشاركة في إحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة".