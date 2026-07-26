الكهرباء تُنهي "استثناءات الطوارئ" وتقطع التيار عن المؤسسات المدينة

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جياد، أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤيتها لإدارة المنظومة الوطنية بكفاءة في ظل الظروف والاستثنائيات الراهنة.وأوضح جياد أن وزير الكهرباء، المهندس علي سعدي وهيب، أصدر منذ توليه المهام عدة قرارات جوهرية، في مقدمتها إلغاء الاستثناءات غير المبررة لخطوط الطوارئ التي كانت قد مُنحت في أوقات سابقة، بهدف تحقيق توزيع متوازن وعادل للطاقة بين عموم المواطنين.وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الإجراءات الشاملة طالت عدداً من المؤسسات الأهلية التي تراكمت عليها ديون وأجور استهلاك لم تُسدد لسنوات وتجاوزت مبالغ مالية ضخمة. وأشار إلى أن الفرق المختصة باشرت بقطع التجهيز الكهربائي عنها لحين تسوية التزاماتها المالية وفق الضوابط والتعليمات القانونية النافذة.وشدد جياد على أن حق المواطنين في الحصول على حصة عادلة من الطاقة يمثل الأولوية القصوى لعمل الوزارة، مُؤكداً تطبيق القوانين والضوابط على الجميع دون تمييز، بالتوازي مع استكمال تنفيذ المشاريع والمعالجات الفنية لرفع إنتاجية المنظومة وزيادة ساعات التجهيز.