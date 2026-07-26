تعرف على أسماء المتهمين المقبوض عليهم بحملة مكافحة الفساد بالديوانية

وقال عضو المجلس حسن أدنين في تصريح للوكالة ارسمية وتابعته ، إن "الحملة استهدفت 3 مدراء سابقين ببلدية هم وهاتف سويد وعلي مسؤول المشاريع في بلدية الديوانية".وأضاف أن "الحملة القت القبض على 3 مقاولين هم فاضل الرماحي وكرار القزم وأنمار الديواني".وفي وقت سابق، أكد رئيس الديوانية، شريف، الدعم الكامل للإجراءات القانونية المتخذة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين، مشيراً إلى استمرار التحقيقات بشأن حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من المدراء السابقين في بلدية الديوانية.وقال شريف، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته نيوز، إن "حملة الاعتقالات التي نُفّذت أسفرت عن إلقاء القبض على مدراء سابقين في البلدية؛ على خلفية قضايا فساد والاشتباه بوجود مخالفات في الكشوفات المالية، والمغالاة في الأسعار، والصرف من دون أذونات أصولية، وإصدار صكوك وكشوفات وهمية، فضلاً عن مخالفات منسوبة لموظفين مسؤولين عن متابعة أعمال المتعهدين والمقاولين".