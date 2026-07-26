هيئة المنافذ الحدودية تعلن إعادة افتتاح منفذ العبدلي الحدودي

وجاء هذا الإجراء استكمالاً لما أعلنه النائب الأول لرئيس الداخلية في ، الشيخ ، يوم أمس، بشأن فتح المنفذ واستئناف نشاطه الكامل خلال 48 ساعة.وكان منفذ العبدلي الحدودي قد شهد إغلاقاً مؤقتاً في وقت سابق إثر تعرضه لقصف بطائرات مسيّرة أسفر عن أضرار مادية، حيث جرى تأهيل المرفق وتأمين مسارات الشحن والمسافرين لضمان استمرار الحركة بين البلدين.