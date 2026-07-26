بعد انخفاض مؤقت بالحرارة.. اسبوع غير ملائم للعراقيين

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ ، ان "غداً الإثنين سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون الطقس فيهما صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم ".وأشارت إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".