صالح محمد العراقي يعلن إلقاء القبض على "مندسين" بين زوار الأربعينية في النجف

وذكر العراقي في بيان رسمي صدر اليوم، أنه بفضل الله تعالى وجهود الخيرين تم القاء القبض على بعض المندسين مع زوار الأربعينية في الأشرف، موضحاً أنهم كانوا يقومون ببت الدعايات وزعزعة الأمن ونشر الشائعات ضد الأربعينية والمضايف والمواكب، وذلك من خلال المجموعات (الگروبات) ومواقع التواصل الاجتماعي.وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أسمائهم وتسليمهم للجهات الأمنية البطلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ودعا البيان المواطنين والأهالي إلى التعاون مع الجهات المعنية لكشف أمثال هؤلاء المندسين والحفاظ على أمن وسلامة الشعائر والزائرين.