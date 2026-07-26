وزير العدل يفتتح المجمع العدلي في قضاء خانقين

ويأتي هذا الافتتاح في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تطوير البُنى التحتية وتحديث بيئة العمل في الدوائر التابعة لها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في تقديم خدمات عدلية أكثر كفاءة للمواطنين.وأكد الوزير، خلال الافتتاح، أن وزارة العدل مستمرة في تنفيذ خططها لتأهيل وتطوير جميع دوائرها في عموم ، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة عمل ملائمة، فضلًا عن تسريع إنجاز معاملات المواطنين وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواكبة الأنظمة الحديثة، من خلال اعتماد ، ورقمنة الإجراءات، والتوسع في تطبيق النظام الإلكتروني لإنجاز المعاملات، بما يقلل من الروتين الإداري، ويعزز دقة العمل وسرعته.ويُعد المجمع العدلي من المشاريع الحديثة، إذ صُمم وفق مواصفات عمرانية متطورة، ويعتمد نظام الكاونتر، والطابور الإلكتروني، والقواطع الزجاجية؛ لإضفاء مزيد من الشفافية وتنظيم تقديم الخدمات.