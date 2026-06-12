انطلاق المحفل التأبيني السنوي لذكرى فاجعة "سبايكر" في تكريت

وشهد الحفل حضوراً حاشداً لأهالي الضحايا المغدورين، إلى جانب مشاركة نخبة من رجال الدين والشخصيات السياسية.وخلال المراسيم، استذكر المشاركون تضحيات الشهداء وفاجعة استشهاد طلبة قاعدة الشهيد اللواء الركن (سبايكر)، التي ارتكبتها عصابات الإرهابية عام 2014.