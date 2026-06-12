الكاظمي في ذكرى مجزرة سبايكر: استخراج 1250 رفاتاً ومستمرون بملاحقة الجناة

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المحفل التأبيني السنوي الثاني عشر الذي أقيم في مدينة لاستذكار فاجعة " ". وأوضح الكاظمي أن "عمليات استخراج رفات الشهداء انطلقت فور تحرير مدينة تكريت، حيث تم استخراج 1250 شهيداً، وتسليمهم إلى ذويهم بعد إجراء مطابقة الحمض النووي (DNA)"، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن "العدد الأكبر من رفات الشهداء لا يزال مفقوداً".وفيما يتعلق بالجانب القضائي والأمني، كشف الكاظمي عن نجاح الجهود في ملاحقة المتورطين بالجريمة، حيث "تم إلقاء القبض على أكثر من 150 شخصاً من بقايا البعث والإرهابيين الضالعين في تنفيذ المجزرة". وأكد أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 72 من هؤلاء الجناة بعد إدانتهم قضائياً، فيما لا يزال المتبقون بانتظار القصاص العادل".واختتم الكاظمي كلمته بدعوة الجهات الحكومية إلى "إنصاف ذوي الشهداء عبر منحهم كامل حقوقهم، وتوزيع قطع أراضٍ سكنية لمستحقيها ممن لم يتسلموا، بالإضافة إلى تخليد التضحيات بإقامة نصب تذكارية في محافظاتهم وتوثيق قصصهم البطولية".