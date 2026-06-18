بالصور.. وصول جثمان الطفلة رقية إلى كربلاء برفقة وفد من أهالي حلبجة

وحصلت على صور من مراسم الاستقبال بمشاركة مسؤولين محليين وشخصيات اجتماعية ودينية، إلى جانب حشود من المواطنين الذين توافدوا لاستقبال الجثمان والتعبير عن تضامنهم ومواساتهم لذوي الطفلة.وأكدت مصادر محلية أن مراسم الاستقبال جرت في أجواء اتسمت بالحزن والتأثر، فيما رافق الوفد القادم من الجثمان حتى وصوله إلى ، حيث ستُستكمل الإجراءات الخاصة بمراسم التشييع والدفن.وفي وقت سابق، عثر على جثة الطفلة رقية في مصيف احمد آوا بعد البحث عنها لمدة 10 ايام.