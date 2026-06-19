الاعمار تحذر المركبات المخالفة للأوزان.. 60 محطة وزن دخلت الى الخدمة

وقال المتحدث باسم الوزارة ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعتهه إن "عدد محطات الوزن المحورية التي دخلت الى الخدمة فعلياً بلغ نحو 60 محطة من مجموع 82 محطة تقريباً، توزعت بين مداخل المحافظات والطرق المؤدية الى المنافذ الحدودية ومقالع المواد الإنشائية"، لافتاً الى أن "الوزارة تستعد لادخال محطتي الموفقية والنعمانية في الى الخدمة خلال الفترة المقبلة".وأوضح أن "الوزارة تعمل من خلال والمحافظات ومديرية المرور العامة على مراقبة عمل تلك المحطات وفق أنظمة الكترونية حديثة، استناداً الى تعليمات خاصة تصدرها والإسكان والبلديات العامة عبر دائرة الطرق والجسور لادارة ومراقبة المحطات ووضع الضوابط الخاصة بالسيطرة عليها".وأشار الى أن "قانون الطرق والجسور فرض مجموعة من الضوابط على المخالفين، من بينها فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار بحق المتهربين من عملية الوزن".وتابع أن "المركبات المخالفة للاوزان المحورية تحجز لحين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف، مع فرض غرامة مقدارها 500 دينار عن كل كيلوغرام زائد، وفقاً للمادة (14) من رقم (35) لسنة 2002 المعدل، والقرار رقم (302) لسنة 2019".ولفت الى أن "هناك جباية تستوفى بموجب المادة (10) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل، والقرار رقم (302) لسنة 2019، بمبلغ 5000 دينار عن المركبة الواحدة".