الزيدي يشكر ربيع نادر: قدمتم إسهامات فاعلة

وقال في كتاب شكر، "تثمينا لجهودكم المتميزة والمبذولة وتفانيكم في انجاز الاعمال الموكلة اليكم خلال فترة تكليفكم مديرا للمكتب الاعلامي، وما قدمتموه من اسهامات فاعلة كان لها بالغ الاثر في ترسيخ اسس العمل المؤسسي بما يخدم المصلحة العامة للبلاد".

أدناه نص كتاب الشكر..