تعليمات مرورية جديدة تخص الدراجات

وقال مدير عام المديرية الفريق الدكتور عدي سمير في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "التعليمات الجديدة تركز على إلزام سائقي الدراجات النارية بحمل إجازات السوق وتثبيت لوحات التسجيل، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية، بما يحقق العدالة بين مختلف مستخدمي الطريق، لاسيما أن بعض أنواع الدراجات والستوتات أصبحت تمتلك أحجاماً وسرعات تقترب من المركبات الأخرى، الأمر الذي يستوجب إخضاعها للضوابط المرورية ذاتها".وأضاف أن "مراعاة الظروف الاجتماعية لبعض مستخدمي الدراجات لا تعني التغاضي عن المخالفات الخطرة"، مشدداً على أن "سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، لأن بعض المخالفات تتسبب بحوادث مرورية جسيمة أو مميتة تطول سائقي الدراجات أو المارة أو مستخدمي الطريق الآخرين".وكشف سمير عن "خطة لتعميم مشروع نصب الرادارات على امتداد الطرق الخارجية في خطوة تسهم بالحدِّ من السرعات العالية وتقليل الحوادث وتنظيم حركة السير، لاسيما بعد نجاح تجربة إكمال 10 نقاط لها في والمحافظات". وأشار إلى "وجود معوقات فنية وإدارية تحول دون إكمال تسلم 40 تقاطعاً مزوداً بالإشارات الذكية في العاصمة".وعزا "أسباب التأخير إلى عدم تعاون بعض الجهات الخدمية في بغداد، وعدد من الدوائر المعنية بالمشاريع، الأمر الذي تسبب بإرباك سير العمل وأثر بشكل مباشر في تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة"، موضحا أن "هناك تعارضاً بين بعض الإشارات المرورية الذكية المزمع نصبها ونظيرتها الضوئية التي نفذتها سابقاً أمانة بغداد".وأكد "إمكانية الاستفادة من الإشارات التقليدية في مناطق أخرى من العاصمة ومدينة تعاني نقصاً فيها"، لافتا إلى أن "خطة التوسع بالإشارات الذكية تأتي ضمن توجهات المديرية لتطوير منظومة والانتقال إلى الأنظمة الحديثة وتعزيز السلامة، والحدّ من المخالفات والحوادث، فضلاً عن مراقبة حركة السير بشكل أكثر دقة وفاعلية".ونوه سمير بأن "المديرية تتعامل مع ظاهرة الوقوف العشوائي بجدية من خلال نشر المفارز المرورية في المناطق التي تشهد اختناقات أو توقفات غير قانونية، إذ تعدُّ تلك المخالفات من أبرز التحديات التي تواجه إدارة المرور حالياً بسبب تأثيرها المباشر في إنسيابية حركة السير"، مشددا على أن "نجاح الخطط المرورية لا يعتمد على البنى التحتية والأنظمة الذكية فحسب، بل يرتبط بشكل أساسي بوعي المواطن والتزامه بقواعد السير".واكد أن "السائق يمثل ركناً أساسياً في معادلة السلامة المرورية إلى جانب الطريق والمركبة، الأمر الذي يتطلب الإلمام الكامل بقانون المرور والالتزام بتعليماته وضوابطه".