مطالبات بمضاعفة مخصصات المعلمين

وقال نقيب المعلمين في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "النقابة رفعت مناشدة تضم فقرات عدة من خلال كتاب رسمي خاطبت به وزير التربية الدكتور ، تضمنت تثبيت العقود الحالية لاسيما أن أعدادهم وصلت إلى آلاف ضمن مديريات تربيات والمحافظات، للحاجة الماسَّة لخبراتهم".وأردف أن "المناشدة تضم أيضاً الدعوة إلى مضاعفة المخصصات المهنية للملاكات التربوية من المتعينين على الملاك الدائم، إضافة إلى إطلاق العلاوات والترفيعات المتأخرة لبعض منتسبي النقابة".وأكد أن "فقرات المناشدة ستتم مناقشتها مع مستشاري للأخذ بها وتطبيقها والنظر بها بحسب البرنامج الوزاري الجديد"، مشيراً إلى أن " للنقابة سيعقد اجتماعات مكثفة، من أجل تسوية المطالب بعيداً عن إقرار الموازنة الاتحادية التي أثرت بشكل مباشر في مطالب النقابة خلال العام الماضي".وكشف عن "دعم ملف توزيع الأراضي بين الهيئات التربوية، بهدف تهيئة قطع مخدومة لضمان حقوقهم كتربويين ضمن مشروع المطور العقاري"، لافتا الى أن "الملف تكتنفه بعض المعوقات المتعلقة بتخصيص الأراضي، مؤكداً العمل على تجاوزها بصيغ قانونية وإدارية".