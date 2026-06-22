توغل قوة إسرائيلية في ريف درعا واستجواب رعاة في القنيطرة

وذكرت المصادر أن القوة، المؤلفة من عدة آليات وعشرات الجنود، دخلت القرية والأراضي الزراعية المحيطة، وأقامت حاجزاً مؤقتاً قبل أن تنسحب دون تسجيل أي حالات اعتقال.وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى توغل دورية إسرائيلية في ريف القنيطرة، حيث قامت باستجواب عدد من رعاة الأغنام في محيط المنطقة، قبل مغادرتها دون وقوع اعتقالات.وأوضحت أن هذه التحركات تثير حالة من القلق بين السكان المحليين، في ظل تكرار عمليات التوغل في مناطق الجنوب السوري.