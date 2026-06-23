التعليم تعلن إعفاء طلبة هذه الجامعات من أجور التدريب الصيفي

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "انطلاقاً من حرص على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع وتعضيد التكامل بين الوزارتين بما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بواقع التعليم الطبي والصحي في .. وافق الدكتور على حزمة من الإجراءات الداعمة لتدريب طلبة الجامعات".وتابعت، ان "الإجراءات تضمنت الموافقة على إلغاء الأجور المستوفاة من طلبة الجامعات الحكومية في التخصصات المشمولة بالتدريب الصيفي في مواقع التدريب ضمن تشكيلات وزارة ، بوصفها الجهة صاحبة الاختصاص في تسهيل مهام تدريب الطلبة".وأضافت، ان "هذه الخطوة التي تجسد عمق التعاون والتكامل بين وزارة الصحة والتعليم، مؤكدة "حرص الوزارتين المشترك على دعم المسيرة التعليمية وتوفير بيئة تدريبية ملائمة للطلبة، بما يساهم في إعداد ملاكات صحية تلبي متطلبات سوق العمل وتخدم القطاع الصحي في البلاد".