عطلة في النجف غدا الأربعاء

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء الموافق 2026/6/24 لإتاحة الفرصة امام ابناء المحافظة احياء الليالي الاخيرة من العشرة الاولى لشهر محرم الحرام".وأضافت "يستثنى من العطلة الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية".