98 مليارا و11 مليون دولار.. ارتفاع حصيلة الأموال المضبوطة بقضية "الجميلي" والاطاحة بمسؤولين متورطين

ونقل بيان للمجلس عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قوله ان "تطورات القضية أسفرت عن إلقاء القبض على محافظ الأسبق ومدير فيها حاليا ، بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه".واضاف القاضي المختص أن "استمرار التحقيقات في هذه القضية ونتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم واطراف القضية فقد تم في هذا اليوم ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت اكثر من (٦٧) مليار دينار و(مليون دولار) كان جزء منها مخبأ في منازل عدد من الأشخاص".أما الجزء الآخر من الأموال – وفق البيان – "كان مخبأ تحت الارض بعمق اربعة امتار تم العثور عليها بعد حفر الارض بآليات متخصصة ليصبح مقدار المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية يتجاوز مبلغ (٩٨) مليار دينار و (١١) مليون دولار".