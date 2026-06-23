مصرف الرشيد يعلن شمول المتقاعدين بخدمة جديدة

وذكر بيان للمصرف، انه "تم شمول (155,849) متقاعداً بخدمة “أقساطي”، ضمن خطته الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل والتقسيط الإلكتروني".وأوضح أن "خدمة “أقساطي” كانت قد شملت في مراحلها السابقة موظفي دوائر الدولة ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، فيما جرى توسيع نطاقها حالياً ليشمل المتقاعدين، دعماً لقدرتهم الشرائية وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم عبر آليات تقسيط ميسرة".وأكد المصرف أن "الخدمة تأتي ضمن توجهاته لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الإلكترونية المقدمة للمواطنين".