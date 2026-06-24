انخفاض محسوس في درجات الحرارة غدا.. اعلاها 44 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا على العموم مع وجود بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار مسببة تصاعد غبار محلي خفيف الى متوسط الكثافة في المنطقتين الوسطى والجنوبية يزول تدريجيا عند المساء ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في ".واضافت ان "طقس يوم الجمعة سيكون صحوا على العموم مع وجود بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا على العموم مع وجود بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واكدت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".