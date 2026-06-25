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النفط: ما أُثير بشأن تلويح العراق بإنهاء عضويته بمنظمة أوبك لا يعكس الموقف الرسمي
محليات
2026-06-25 | 06:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
177 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أوضحت
وزارة النفط
، اليوم الخميس، بشأن ما أُثير حول انسحاب
العراق
من منظمة
أوبك
، مؤكدة أن الحديث عن إنهاء عضوية العراق في المنظمة لا يعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الادعاءات لا تعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية، مشددة على أن مسألة الانسحاب لم تُطرح نهائياً من قبل رئيس
مجلس الوزراء
أو الحكومة، بل أكد
العراق
باستمرار أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية بما يتوافق مع الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء وفقا للاتفاق الذي أقرته كافة الدول المعنية والتفاهمات الخاصة بوضع العراق الأمني والاقتصادي.
وفي هذا السياق، استجابت دول منظمة
أوبك
والدول المؤتلفة معها لهذا التوجه من خلال إطلاق عملية إعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، والتي تُنفَّذ حالياً بالتنسيق مع شركة استشارية دولية مستقلة، وبمشاركة فاعلة من العراق، وفقاً للجدول الزمني المعتمد.
وأضافت ان دول منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها باشرت بالفعل بإعادة الكميات المخفضة تدريجياً، ومن المقرر استكمال عودة جميع التخفيضات الطوعية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز السقف الإنتاجي للعراق. وعليه، فإن أي مطالب تتعلق بالسقوف الإنتاجية أو مستويات الطاقة الإنتاجية تُعالج من خلال الآليات الفنية والتوافقية المعتمدة ضمن إطار دول منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها.
وتابعت، نود الإشارة هنا إلى وجود تفهم عالي المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة لوضع العراق الخاص وما عانته الصناعة النفطية العراقية خلال اكثر من أربعين عام مضى من الحروب والحصار والتحديات وآخرها ما حصل من تدمير للعديد من جزئيات بنيته التحتية النفطية والساندة من خلال الهجمات الارهابية التخريبية وان هذا سيؤخذ بنظر الاهتمام ليكون الانتاج النفطي العراقي بالمستوى العادل الذي يمكنه من استعادة موقعه كثاني اكبر منتج ضمن دول المنظمة ويحقق النتائج المرجوة من مشاريع التطوير والتأهيل لكافة مفاصل الصناعة النفطية التي تشكل العصب الرئيسي للعائدات المالية العراقية.
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