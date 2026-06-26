شاهد بالصور.. الحزن والوحشة يخيمان على مناطق مختلفة من بغداد

– محلي

خيمت اجواء الحزن والوحشة صباح اليوم الجمعة، على مناطق مختلفة من العاصمة .

وجاءت هذه الأجواء تزامنا مع احياء ذكرى العاشر من شهر محرم التي استشهد فيها الامام الحسين (ع).

