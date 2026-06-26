الأبواب مغلقة.. مدينة طويريج اليوم

– محلي

تنشر نيوز، صورا لمدينة طويريج لليوم الجمعة، بعدما أغلقت المحال التجارية بالكامل.

وخلت شوارع المدينة من ضجيج الحياة، بعد ان لبّى أبناء المدينة والتوجه لإحياء مراسم العزاء بكربلاء بذكرى استشهاد الامام الحسين (ع).

