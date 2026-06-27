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خلال عاشوراء.. أكثر من 77 مليون مكالمة في كربلاء المقدسة
محليات
2026-06-27 | 04:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلنت
هيئة الإعلام
والاتصالات، اليوم السبت، عن تسجيل أكثر من (77) مليون مكالمة و(8.5) ملايين رسالة نصية في
كربلاء
المقدسة
خلال أيام عاشوراء.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "سجلت مؤشرات مستقرة لخدمات الهاتف النقال في
محافظة كربلاء المقدسة
خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، وذلك عبر شبكات الهاتف النقال العاملة في
العراق
، بما يعكس جاهزية البنية التحتية واستقرار أداء الشبكات خلال ذروة الزيارة".
وتابعت أن "إجمالي عدد المكالمات بلغ (77,173,384) مكالمة، منها (76,986,086) مكالمة محلية و(187,298) مكالمة دولية، فيما بلغ إجمالي عدد الرسائل النصية (8,591,693) رسالة من بينها (7,527,620) رسالة محلية و(1,064,073) رسالة دولية"، مبينا أن "عدد المشتركين المحليين بلغ (18,406,494) مشتركا، إلى جانب أكثر من (123,980) مشتركاً من مستخدمي خدمة التجوال الدولي، وهو ما يعكس حجم الحركة والطلب على
خدمات الاتصالات
خلال موسم الزيارة".
واضافت أن "هذه النتائج جاءت بعد تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة لموسم عاشوراء، تضمنت نشر (63) فرقة فنية وميدانية، وإجراء أكثر من (5,548) فحصاً ميدانياً، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لشبكات الهاتف النقال عبر نشر (81) محطة متنقلة، وإضافة (308) برجاً ثابتاً، وتشغيل أكثر من (7,000) خلية اتصالات، بما أسهم في الحفاظ على استقرار الخدمات رغم الارتفاع الكبير في معدلات الاستخدام".
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