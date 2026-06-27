خلال عاشوراء.. أكثر من 77 مليون مكالمة في كربلاء المقدسة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "سجلت مؤشرات مستقرة لخدمات الهاتف النقال في خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، وذلك عبر شبكات الهاتف النقال العاملة في ، بما يعكس جاهزية البنية التحتية واستقرار أداء الشبكات خلال ذروة الزيارة".وتابعت أن "إجمالي عدد المكالمات بلغ (77,173,384) مكالمة، منها (76,986,086) مكالمة محلية و(187,298) مكالمة دولية، فيما بلغ إجمالي عدد الرسائل النصية (8,591,693) رسالة من بينها (7,527,620) رسالة محلية و(1,064,073) رسالة دولية"، مبينا أن "عدد المشتركين المحليين بلغ (18,406,494) مشتركا، إلى جانب أكثر من (123,980) مشتركاً من مستخدمي خدمة التجوال الدولي، وهو ما يعكس حجم الحركة والطلب على خلال موسم الزيارة".واضافت أن "هذه النتائج جاءت بعد تنفيذ خطة تشغيلية متكاملة لموسم عاشوراء، تضمنت نشر (63) فرقة فنية وميدانية، وإجراء أكثر من (5,548) فحصاً ميدانياً، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لشبكات الهاتف النقال عبر نشر (81) محطة متنقلة، وإضافة (308) برجاً ثابتاً، وتشغيل أكثر من (7,000) خلية اتصالات، بما أسهم في الحفاظ على استقرار الخدمات رغم الارتفاع الكبير في معدلات الاستخدام".