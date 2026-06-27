ما حصل في واسط أمس

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "القوات الأمنية نفذت حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة في مركز مدينة في "، مبينا ان "هذه الاعتقالات غير المسبوقة جاءت بعد ايام من التظاهرات المستمرة في محافظة المطالبة بزيادة حصة المحافظة من ، حيث تم تفريق هذه الاحتجاجات بالقوة وسجلّ المرصد عشرات الإصابات بين صفوف المتظاهرين اضافة إلى تحطيم بعض ممتلكاتهم".وذكر انه "وثقّ اعتقال ستة متظاهرين منهم محامي احد المتظاهرين، ومداهمة ما يقارب من عشرة منازل منها منزل استاذ جامعي شارك في المظاهرات، ومغادرة العشرات من الناشطين والمشاركين في التظاهرات منازلهم لأماكن اخرى خشية الاعتقال".وتابع انه "وثق أيضا حالتان تم الاعتقال فيهما بدون وجود أوامر قضائية خلافاً للقانون العراقي"، مشيرا إلى ان "هذه الأعداد مرشحة للزيادة، ويتعذر عليه الإحاطة بجميع الحالات بسبب اختفاء عدد كبير من المحتجين".ودعا الحكومة الجديدة الى "عدم الاعتماد على الحلول الأمنيّة كوسيلة وحيدة للتعامل مع الحراك المطلبي السلمي، وعدم خرق القانون في كافة الاجراءات الامنية واحترام القوانين العراقية النافذة في هذا الشأن".