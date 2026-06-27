التربية تصدر توضيحا بشان نظام التحميل والمحاولات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة بشأن نظام التحميل والمحاولات، نود التأكيد أن الطلبة الراسبين في العام الدراسي 2024-2025 بدرس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس يحق لهم الاستفادة من نظام التحميل وفق التعليمات النافذة".وأضافت "فيما يتعلق بطلبة العام الدراسي 2025-2026، فلا يوجد حتى الآن أي قرار بشأن شمولهم بنظام المحاولات، كون امتحانات الدور الأول ما زالت مستمرة"، مشيرة الى ان "نظام المحاولات يعد إجراء استثنائياً يتخذ بقرار من هيئة الرأي بعد انتهاء الامتحانات العامة، وعليه لا يمكن تأكيد صدور قرار بهذا الشأن في الوقت الحاضر".ودعت "الطلبة الى اعتماد المعلومات الصادرة عن وقنواتها الرسمية حصراً".