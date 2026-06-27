انتشال جثمان شاب غريق من بحيرة الثرثار

وذكرت النجدة في بيان ورد لـ ، انه "نفذت مفرزة النجدة النهرية في واجبًا إنسانيًا بانتشال جثمان شاب، تعرض للغرق في بعد جهود ميدانية بذلها فريق الإنقاذ وسط ظروف صعبة".وبينت انه "تم تسليم الجثة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".