قفزة في قطاع الموانئ.. ميناء أم قصر الشمالي يستقبل 80 سفينة في حزيران

وقال مدير ميناء وكالة، فاضل، في بيان، إن "مؤشر استقبال السفن خلال حزيران ارتفع إلى 80 باخرة، متفوقاً على أيار الماضي الذي سجل رسوم 66 باخرة تجارية فقط ".وأضاف، أن "من ضمن السفن العملاقة التي استقبلتها الموانئ العراقية سفينة (KCL) قادمة مباشرة من الموانئ الصينية التي رست بنجاح دون وسيط على الرصيف رقم (18) في ميناء الشمالي".وتابع فاضل، أن "هذا الطراز من السفن العملاقة يمثل عودة قوية للخطوط الملاحية الكبرى التي انقطعت عن منذ الفترات السابقة، لافتاً الى أن استئناف استقبالها دليل على جاهزية الميناء وأرصفته اللوجستية".