اسبوع حار ونصف درجة الغليان تبدأ في محافظتين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار لتصل الى (30) كم/س ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في "، مبينة ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار لتصل الى (30) كم/س ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".