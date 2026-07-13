حوادث "مأساوية" في مدينة الصدر.. مصرع طفلين بحريق ودهس

حادث حريقففي قطاع 52، لقيت طفلة (مواليد 2022) مصرعها نتيجة اندلاع حريق داخل إحدى غرف منزلها، مما أدى إلى احتراق بالكامل. وبحسب تقرير خبير الأدلة الجنائية، فإن الحادث نتج عن تماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران.حادث دهسوفي حادث منفصل ضمن قطاع 2، لقي طفل (مواليد 2020) مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس. وأفادت المصادر بأن الحادث وقع نتيجة قيادة عجلة نوع "كابسة" بسرعة عالية وعدم انتباه سائقها.هذا وتمكنت القوات الأمنية من القبض على السائق وإيداعه التوقيف وفق إجراءات أصولية لاستكمال التحقيقات.