التربية تحدد آلية استلام الأرقام السرية لطلبة التعليم المهني

وأوضحت الوزارة في بيان، أن طلبة المنتظمين يتسلمون أرقامهم السرية من الإعداديات المهنية التي ينتمون إليها، فيما يتسلم الطلبة الخارجيون أرقامهم من أقسام التعليم المهني في والمحافظات، وفق الضوابط النافذة.ودعت الوزارة الطلبة المعنيين إلى مراجعة الجهات المختصة لاستلام الأرقام السرية في الوقت المحدد، لضمان إنجاز متطلبات المرحلة الحالية بانسيابية وانتظام.