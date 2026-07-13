46 دعوى قضائية تلاحق باسم خشان.. والقضاء يحجز أمواله ويمنعه من السفر (وثائق)

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها " "، فإن رئاسة / ، قررت وضع إشارة "الحجز" على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم المذكور، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (121) من قانون الأصول الجزائية.وبالإضافة إلى حجز الأموال، تضمنت الإجراءات القضائية المتخذة بحق خشان قراراً بمنعه من السفر، في خطوة تأتي بالتزامن مع عدد الدعاوى الكبير المسجل ضده في المحاكم المختصة.