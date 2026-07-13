عمليات بغداد توجه بمنع نصب المواكب على "الجسور" خلال الزيارة الأربعينية

وترأس المؤتمر اللواء الركن رئيس أركان القيادة، بحضور مدراء أقسام الشؤون العسكرية للأغراض المدنية، والإعلام والتوجيه المعنوي، والطبابة، والقيادات العاملة بأمرة القيادة، حيث تم التأكيد على تنفيذ توجيهات للزيارات المليونية.وشددت قيادة العمليات خلال المؤتمر على الجانب التنظيمي للمواكب الخدمية، مع التشديد على، وضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني والقطاعات الصحية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، أهمية التنسيق العالي بين أصحاب المواكب والقوات الأمنية لضمان سلامة الزائرين.وفيما يخص الجانب الإعلامي، أكدت القيادة على تسهيل مهام القنوات الفضائية ووسائل الإعلام لنقل وقائع الزيارة، والعمل على إرسال رسائل الطمأنينة للزائرين. كما دعت المواطنين وأصحاب المواكب إلى تفعيل دورهم التوعوي في مواجهة الشائعات والظواهر السلبية.وخصصت قيادة العمليات أرقاماً للاتصال المباشر لضمان التنسيق المستمر والإبلاغ عن أي حالات طارئة، وهي:الخط الساخن: 911أرقام القيادة: 07730009708 / 07834887408