توضيح رسمي من هيئة الحج بشأن مبالغ التسجيل في القرعة الإلكترونية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز أن "عملية استرجاع المبلغ ستتم بكل شفافية لضمان حفظ حقوق جميع المتقدمين"، مشيرا الى انه "بالنسبة للمتقدمين الذين يتم اختيارهم ضمن أسماء الفائزين بالقرعة، فيُحتسب المبلغ ضمن الإجراءات الخاصة بإتمام معاملاتهم، وفق الضوابط والتعليمات النافذة".وكانت الهيئة "العليا للحج والعمرة قد اطلقت اليوم الاثنين الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم على للأعوام (2027 التكميلية - 2028 - 2029 - 2030)".