الاتصالات تحظر منصات "المقامرة الإلكترونية" وترفع الحظر عن موقع IMDb

وأوضح سند في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء "لمقتضيات المصلحة العامة"، مشيراً إلى أن الحظر يهدف إلى "الحد من المخاطر الاقتصادية وخوارزميات الإدمان الرقمي والاستنزاف المالي الموجه، التي تهدد الاستقرار المجتمعي".وفي سياق متصل، أعلن سند عن رفع الحظر عن موقع " " العالمي المختص بتقييم الأفلام والبيانات السينمائية، والذي كان محجوباً في البلاد.