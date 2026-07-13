هيئة الحج والعمرة تفتح باب التقديم الإلكتروني لقرعة الحج

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أعلنت للحج والعمرة، اليوم الإثنين، فتح باب التقديم الإلكتروني لقرعة للأعوام (2027 التكميلية - 2028 - 2029 - 2030).



وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "إجراءات التسجيل والقرعة تستند إلى ضوابط واضحة تضمن النزاهة والإنصاف في اختيار الفائزين، مع منح الأولوية لكبار السن تقديراً لانتظارهم الطويل ورغبتهم في أداء فريضة ".



وأضافت أن "النظام الإلكتروني المعتمد يهدف إلى منع التكرار والتلاعب، وضمان وصول فرص الحج إلى مستحقيها، مشيرة إلى أن التقديم يستمر لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم عبر منصة "أور" للخدمات الإلكترونية الحكومية التابعة لمكتب رئيس ".



وتابعت أن "جميع مراحل التسجيل والاختيار تخضع للرقابة والتنظيم بما يعزز الثقة والشفافية، مبينة أن نظام التسجيل الإلكتروني تمت المصادقة عليه من قبل خبراء في ".



رابط التقديم: وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "إجراءات التسجيل والقرعة تستند إلى ضوابط واضحة تضمن النزاهة والإنصاف في اختيار الفائزين، مع منح الأولوية لكبار السن تقديراً لانتظارهم الطويل ورغبتهم في أداء فريضة ".وأضافت أن "النظام الإلكتروني المعتمد يهدف إلى منع التكرار والتلاعب، وضمان وصول فرص الحج إلى مستحقيها، مشيرة إلى أن التقديم يستمر لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم عبر منصة "أور" للخدمات الإلكترونية الحكومية التابعة لمكتب رئيس ".وتابعت أن "جميع مراحل التسجيل والاختيار تخضع للرقابة والتنظيم بما يعزز الثقة والشفافية، مبينة أن نظام التسجيل الإلكتروني تمت المصادقة عليه من قبل خبراء في ".رابط التقديم: اضغط هنا