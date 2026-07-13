التربية تعتمد ضوابط القبول في التخصصات المهنية الحديثة للعام الدراسي الجديد (وثيقة)

وشملت الضوابط قبول خريجي الدراسة المتوسطة للدور الأول للعام الدراسي 2025-2026، مع تحديد الحدود الدنيا للمعدلات، واشتراط درجات محددة في مواد الكيمياء والرياضيات والفيزياء لبعض الاختصاصات، وفق طبيعة كل منها.كما كُلفت شعب شؤون الطلبة في أقسام ببغداد والمحافظات بمتابعة تنفيذ الضوابط، والتأكد من استيفاء الطلبة المقبولين للشروط والتعليمات النافذة، فيما يتولى المشرفون الاختصاصيون متابعة تطبيقها ميدانياً في المدارس المهنية.وترد تفاصيل الضوابط وشروط في الكتاب الرسمي المرفق أدناه: