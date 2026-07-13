دراسات عليا وتخصصات جديدة.. المستنصرية تعلن عن تغييرات جذرية في كلياتها

وذكر مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الجامعة، حمدي الكلي، أن "الجامعة فاتحت لاستحداث فروع أكاديمية جديدة تشمل: أنواء الطيران في الجو بكلية العلوم، والفيزياء النووية في قسم ، والقانون الدولي في ، بالإضافة إلى استحداث قسم التسويق السياحي في السياحية".وأضاف الكلي أن "الجامعة بانتظار إكمال الموافقات الرسمية لافتتاح هذه الأقسام خلال العام الدراسي المقبل".وفي سياق خطتها للتطوير الأكاديمي، أشار الكلي إلى أن "الجامعة تعمل على تغيير مسميات عدد من أقسامها لتتواكب مع التطورات التقنية، منها تغيير اسم قسم الحاسبات إلى (قسم هندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي)، وتغيير اسم قسم المواد إلى (قسم المواد والمواد الطبية)".ولفت الكلي إلى حصول موافقة على استحداث دراستي الماجستير في تخصصي "الكيمياء الفيزيائية" بكلية العلوم، و"طرائق تدريس " بكلية التربية، ليتم إدراجها ضمن خطة التقديم والقبول للعام الدراسي (2027 - 2028).وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي لتوسيع برامجها الأكاديمية النوعية وتطوير منظومة الدراسات العليا، وتحديث المناهج العلمية بما يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والصناعية والتقنية في البلاد.