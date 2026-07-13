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دراسات عليا وتخصصات جديدة.. المستنصرية تعلن عن تغييرات جذرية في كلياتها
محليات
2026-07-13 | 03:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
506 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
كشفت
الجامعة المستنصرية
، عن توجهها لاستحداث أربعة تخصصات علمية وإنسانية جديدة، ضمن خطة العام الدراسي المقبل (2026 ــ 2027)، بهدف مواكبة متطلبات سوق العمل.
وذكر مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الجامعة، حمدي
إسماعيل
الكلي، أن "الجامعة فاتحت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لاستحداث فروع أكاديمية جديدة تشمل: أنواء الطيران في
قسم علوم
الجو بكلية العلوم، والفيزياء النووية في قسم
الفيزياء
، والقانون الدولي في
كلية القانون
، بالإضافة إلى استحداث قسم التسويق السياحي في
كلية العلوم
السياحية".
وأضاف الكلي أن "الجامعة بانتظار إكمال الموافقات الرسمية لافتتاح هذه الأقسام خلال العام الدراسي المقبل".
وفي سياق خطتها للتطوير الأكاديمي، أشار الكلي إلى أن "الجامعة تعمل على تغيير مسميات عدد من أقسامها لتتواكب مع التطورات التقنية، منها تغيير اسم قسم
هندسة
الحاسبات إلى (قسم هندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي)، وتغيير اسم قسم المواد إلى (قسم المواد والمواد الطبية)".
ولفت الكلي إلى حصول موافقة
وزارة التعليم
على استحداث دراستي الماجستير في تخصصي "الكيمياء الفيزيائية" بكلية العلوم، و"طرائق تدريس
اللغة العربية
" بكلية التربية، ليتم إدراجها ضمن خطة التقديم والقبول للعام الدراسي (2027 - 2028).
وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي
الجامعة المستنصرية
لتوسيع برامجها الأكاديمية النوعية وتطوير منظومة الدراسات العليا، وتحديث المناهج العلمية بما يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والصناعية والتقنية في البلاد.
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الجامعة المستنصرية
جامعة المستنصرية
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