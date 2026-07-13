يار الله يتفقد المياه الإقليمية ويؤكد أهمية استكمال الإجراءات المتعلقة بحادثة الصياد

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ورد لـ ، ان "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ، تفقد قيادة القوة البحرية ضمن قاطع عمليات ، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، وكان في استقبالهم قائد عمليات البصرة وقائد القوة البحرية".وفور وصوله، أجرى "جولة في المياه الإقليمية على متن السفن الحربية التابعة للقيادة انفاً، التي تضطلع بمهام الدعم والإسناد وتموين القطع البحرية، فضلاً عن تأمين الحماية للموانئ العراقية، للاطلاع على جاهزية القطعات وحركة الدوريات في المياه الإقليمية والسواحل العراقية".وخلال الجولة، استمع رئيس أركان الجيش إلى "إيجازٍ مفصل على الخريطة بشأن المهام والواجبات المنوطة وآليات تنفيذها، كما اطلع على تفاصيل الحادث الأخير الذي أسفر عن وفاة أحد الصيادين العراقيين"، مؤكداً "أهمية استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بالحادث عبر القنوات المعتمدة، وبما ينسجم مع القوانين والاتفاقيات النافذة، مع التشديد على مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة بما يسهم في حماية الصيادين والحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في المياه الإقليمية، ويعزز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار".