تفاصيل حادثة قتل راع على الحدود العراقية الإيرانية.. اطلق النار على قوات الحدود

وقال اسدي في تصريح تابعته ، "نعبر عن اسفنا لمقتل راعي بعد ان تجاوز الحدود الإيرانية بالخطأ وحمله السلاح"، مبينا ان "اغنام دخلت الحدود الايرانية وعبرت المخفر الحدودي".وأضاف ان "الراعي دخل الحدود بهدف اعادة اغنامه لكنه اشتبك مع قوات المخفر الايراني بسلاحه الناري بعدما اشتبهوا بانه عنصر معارض اراد الدخول الى خلسة"، مشيرا الى "اننا التقينا بذوي الراعي واعتذرت لهم عما جرى من سوء تقدير".