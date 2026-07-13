الحكومة تعتمد على طريقة جديدة لتوزيع الوحدات السكنية للمستحقين في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "هناك نسباً مخصصة لبعض الفئات المستحقة يتم تحديدها على ضوء عدد الوحدات السكنية في المجمعات، إلا أن هذه النسب لا تكفي لتغطية جميع المستحقين بسبب تزايد أعدادهم"، مبينا أن "كل جهة تتولى تحديد مستحقيها وفق النسبة المخصصة لها، ومن بينها والشؤون الاجتماعية التي تتكفل بتحديد المشمولين بالرعاية الاجتماعية".وأشار الصفار إلى أن "المجمعات السكنية الحالية غير كافية لاستيعاب جميع المستحقين، ما دفع الحكومة إلى التوجه نحو استغلال مساحات الأراضي الكبيرة وتزويدها بالخدمات بهدف شمول أكبر عدد ممكن".وتابع، أن "هناك لجنة فرعية مشكلة ضمن الخاص بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، يترأسها رئيس ، وتضم في عضويتها مركز التحول الرقمي، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في ، ودائرة في وزارة العدل، إضافة إلى ممثلين من وأمانة والمحافظات المعنية".وأوضح الصفار، أن "اللجنة ستتولى وضع ضوابط دقيقة للمستحقين، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات عن المواطنين الذين يملكون أو لا يملكون سكنية، فضلاً عن إطلاق منصة إلكترونية للتقديم".وبين أن "المنصة ستتيح لاحقاً إجراء مقاطعة للبيانات مع قواعد البيانات المعتمدة حالياً، بما يسهم في تحقيق الشفافية ومنع الخروقات وضمان وصول الوحدات السكنية إلى الأكثر استحقاقاً".