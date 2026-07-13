هيئة الاعلام توجه إنذارا للدعمي والجزائري وتقرر إيقاف برنامج تلفزيوني

وقالت الهيئة في بيان موجه الى امير الدعمي وورد لـ ، انه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيأة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وبناءً على تقرير الرصد في (دائرة التنظيم الإعلامي) المختصة لدى هذه الهيأة، بشأن تصريحكم في برنامج (من الأخير) عبر قناة (دجلة) الفضائية بتاريخ 2026/7/9، الذي تضمن موضوعات ترتبط بقضايا معروضة أمام القضاء من دون دليل أو وثيقة، مما يشوش أو يؤثر على سير العدالة، حيث عُد ذلك مخالفاً للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة تحديداً في المادة الآتية:- (الباب الثاني/ المادة 3): المواد الكاذبة والباطلة.إضافة إلى مخالفة إعمام هذه الهيأة المرقم (55) بالعدد (6727/ع/7) في 2026/6/8، تحديداً الفقرة (2) منه والمتعلقة بـ "أهمية التمييز الواضح للمتلقي بين المعلومة الخبرية التي تتطلب دقة، والرأي الشخصي الذي يكفله الدستور، لذلك تقرر إنذاركم بضرورة الالتزام بالمضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة".وفي انذار اخر موجه الى اكدت الهيئة في بيانها الذي ورد لـ نيوز، انه " استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وبناءً على تقرير الرصد في (دائرة التنظيم الإعلامي) المختصة لدى هذه الهيأة، بشأن تصريحكم في برنامج (الحق يقال) عبر قناة (UTV) الفضائية بتاريخ 1/7/2026، الذي اشتمل على طرح مضامين تخص قضايا معروضة أمام القضاء من دون دليل أو وثيقة مما يشوش أو يؤثر على سير العدالة، حيث عُد ذلك مخالفاً للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة تحديداً في المادة الآتية:- (الباب الثاني/ المادة 3): المواد الكاذبة والباطلة.إضافة إلى مخالفة إعمام هذه الهيأة المرقم (55) بالعدد (6/7/ 6727) في 8/6/2026 تحديداً الفقرة (2) منه والمتعلقة بـ "أهمية التمييز الواضح للمتلقي بين المعلومة الخبرية التي تتطلب دقة، والرأي الشخصي الذي يكفله الدستور، لذلك تقرر إنذاركم بضرورة الالتزام بالمضامين المهنية التي تنسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة".وفي بيان ثالث للهيئة وورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وبناءً على تقرير قسم الرصد في (دائرة التنظيم الإعلامي) المختصة لدى هذه الهيئة، المتعلق بمخالفات برنامج (الدولة في جولة) للحلقات التي بُثت بتاريخ 2026/5/4، 2026/5/27، 2026/6/2، 2026/6/14، والمتمثلة ببث معلومات وادعاءات غير دقيقة وغير موثقة من شأنها تضليل الرأي العام، والسماح بتمرير عبارات وألفاظ منافية للياقة والذوق العام، فضلاً عن عدم قيام مقدم البرنامج بتصويب تلك المعلومات أو الحد من تداولها، بل تأييده لبعضها بما يُعد إخلالاً بمبادئ الحياد والموضوعية، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة، تحديداً في المواد الآتية:- (الباب الثاني/المادة 2): اللياقة والآداب والذوق العام.- (الباب الثاني/المادة 3): المواد الكاذبة والباطلة.- (الباب الثاني/المادة 4): الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.وعليه تقرر الآتي:1. إيقاف بث برنامج (الدولة في جولة) لمدة (30) يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرارنا هذا لمخالفته لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة.2. منع الظهور الإعلامي بحق مقدم البرنامج (مصطفى ماجد سليم) لمدة (30) يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرارنا هذا.3. إنذاركم بتصحيح الوضع القانوني من خلال إزالة المخالفات وتقديم اعتذار رسمي خلال مدة (5) خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، استناداً الى لائحة مخالفات الجهات الإعلامية العاملة في (الفصل لأول/ المخالفات والعقوبات) المصادق عليها بموجب قرار بالعدد (ق 2026/28) في 2026/3/31، تحديداً للفقرات (1/أ و 1/ب).