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خبر سار لموظفي إقليم كردستان
محليات
2026-07-13 | 09:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
242 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة المالية
في
إقليم كردستان
، اليوم الاثنين، عن إيداع تمويل رواتب شهر حزيران في حسابها البنكي.
وقالت الوزارة، في بيان، تابعته
السومرية نيوز
، إنه "تم إيداع مبلغ 841 ملياراً و161 مليون دينار في الحساب البنكي لوزارة المالية والاقتصاد لدى فرع
أربيل
للبنك المركزي العراقي، لتمويل رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب في
إقليم كردستان
".
وأضافت "كما في الشهر الماضي، فقد استقطعت
وزارة المالية الاتحادية
مبلغ 120 مليار دينار من إجمالي التمويل، باعتباره حصة
الخزينة
الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر حزيران"، موضحة أن "
وزارة المالية
الاتحادية لم ترسل أيضاً مبلغ 3 مليارات و326 مليوناً و931 ألف دينار من تمويل رواتب شهر حزيران".
وذكرت ان "هذا المبلغ يمثل استحقاقات رواتب الأشهر السابقة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين"، لافتة الى أنه "بعد استكمال الإجراءات واستلام المبلغ نقداً من فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، ستُنشر قائمة الرواتب، ويبدأ توزيع رواتب شهر حزيران في أقرب وقت ممكن".
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