خبر سار لموظفي إقليم كردستان

وقالت الوزارة، في بيان، تابعته ، إنه "تم إيداع مبلغ 841 ملياراً و161 مليون دينار في الحساب البنكي لوزارة المالية والاقتصاد لدى فرع للبنك المركزي العراقي، لتمويل رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب في ".وأضافت "كما في الشهر الماضي، فقد استقطعت مبلغ 120 مليار دينار من إجمالي التمويل، باعتباره حصة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر حزيران"، موضحة أن " الاتحادية لم ترسل أيضاً مبلغ 3 مليارات و326 مليوناً و931 ألف دينار من تمويل رواتب شهر حزيران".وذكرت ان "هذا المبلغ يمثل استحقاقات رواتب الأشهر السابقة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين"، لافتة الى أنه "بعد استكمال الإجراءات واستلام المبلغ نقداً من فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، ستُنشر قائمة الرواتب، ويبدأ توزيع رواتب شهر حزيران في أقرب وقت ممكن".