ثلاث محافظات تعطل الدوام الرسمي فيها غدا

وذكر بيان لحكومة ، تابعته ، أن "يوم الثلاثاء (14 تموز 2026) رسمية في جميع المؤسسات الرسمية بإقليم بمناسبة ذكرى ثورة 14 تموز 1958".وأضاف البيان أنه "سيستمر العمل في الدوائر الحكومية الخدمية بنظام الخفارات".