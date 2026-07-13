العدل تعتمد آلية لنقل النزلاء إلى المؤسسات الإصلاحية الأقرب لمناطق سكنهم

وذكر بيان للوزارة، ان "ترأس اليوم الاثنين، اجتماعًا في مبنى الوزارة، بحضور لدائرة الإصلاح العراقية، ، ومعاوني الدائرة، لبحث آليات تطوير العمل الإلكتروني داخل المؤسسات الإصلاحية، في إطار جهود وزارة العدل لتحديث الإجراءات الإدارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة".وأكد التميمي "أهمية تنفيذ توجيهات معالي وزير العدل، ، الخاصة بتنظيم نقل النزلاء إلى المؤسسات الإصلاحية الواقعة في محافظات سكنهم أو الأقرب إليها، وفق آلية منظمة تراعي الجوانب الإنسانية وتسهم في تخفيف أعباء التنقل عن ذويهم، بما يعزز التواصل الأسري ويدعم برامج الإصلاح والتأهيل".كما شدد على "اعتماد نظام التصنيف الداخلي للنزلاء، ومواصلة تنفيذ الإجراءات الكفيلة بفكّ الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية، بما يسهم في تحسين البيئة الإصلاحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة".ووجّه أيضا "بضرورة تعزيز التنسيق مع لتأمين الاقسام السجنية الاصلاحية ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي خروقات أمنية، والعمل على زيادة التحصينات ورفع مستوى الجاهزية الأمنية، بما يضمن استقرار العمل داخل المؤسسات الإصلاحية ويحافظ على أمنها وسلامتها".