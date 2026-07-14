حادث مروري بين مركبتين في بغداد احداها يستقلها وزير

وقال المصدر لـ ، ان "حادث اصطدام عجلتين الاولى نوع تاهو يستقلها وزير العدل والثانية نوع لاندروفر ضمن منطقة على الخط السريع باتجاه ، ما أدى الى الحاق اضرار بالعجلتين وتضرر السياج الأمني".وأضاف " تم توقيف صاحب مركبة لاندروفر كون المقصرية عليه بنسبة 100 بالمئة بحسب المخطط المروري".